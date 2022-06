Een indrukwekkend ontworpen huis

De woonkamer in dit huis is een heerlijke plek om te ontspannen en het comfort wordt daar nog meer verhoogd door de open haard. Niet alleen de woonkamer zelf wordt daardoor aangenaam verwarmd, maar ook het aparte zitje bij het raam. Vooral dat plekje is zo leuk om je even heerlijk terug te trekken met een boek en een lekker warm drankje. Op die manier is het heerlijk overwinteren in dit huis! Wat ook bijzonder fraai is om te zien, is het raam aan de rechterkant dat uitzicht biedt over de landerijen. Door de vorm is het haast een levend schilderij geworden!