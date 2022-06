Een fascinerende villa in Zonhoven die je niet mag missen!

Wat bij een eerste blik op de gevel vooral opvalt, zijn de bijzondere vormen. In de moderne architectuur zie je die natuurlijk regelmatig voorbij komen, maar bij ‘gewone’ woonhuizen worden deze vormen niet zo vaak toegepast. De overstekende randen van het dak en de inham ter hoogte van het balkon/dakterras springen op dat gebied het meest in het oog. Erg apart is ook het gazon dat als het ware uit de kiezelstenen is getild. Deze vorm van tuinaanleg heeft trouwens als groot voordeel dat het zeer onderhoudsarm is. Je hoeft op dat gebied alleen maar een grasmaaier op te bergen in je inpandige garage.