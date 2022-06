Deze schitterende landelijke woning in Ewijk mag je echt niet missen!

Het mag geen twijfel leiden dat er hier sprake is van een ongelooflijk gezellige sfeer. Natuurlijk is de grote sfeermaker in deze woonkamer onmiskenbaar de moderne, minimalistische open haard. De haard is al honderden jaren de meest populaire warmtebron, dat komt omdat de warmte die er vanuit gaat met geen enkele andere te vergelijken is (hoewel, misschien met die van de houtkachel). Natuurlijk is deze haard aangepast aan de eigentijdse inrichting, vandaar het minimalistische design. Juist deze ingetogen look geeft de woonkamer een minimalistische visuele kracht, waar je echt rustig van wordt. Gezellig genieten met het hele gezin voor de haard of genieten van een mooie film op tv behoort hier dus echt tot de opties. Een expert laat je alle mooie ideeën van dit moment zien.