Knikwoning met een unieke look

Ook binnen is het een unieke design. Deze trap bijvoorbeeld zorgt direct voor een goede binnenkomer. En dan nog het daglicht dat de hele hal tot leven brengt. We zijn dol op deze postmoderne look: eenvoudig, organisch en een combinatie tussen natuurlijk hout en zuiver wit. Echt een hal waar je gasten dol op zijn. De hal is een belangrijke ruimte in de woning want het is het eerste vertrek dat je gasten zullen zien. Vast al wel eens in een hal gestaan die rommelig was, wat vond je toen van de sfeer van het huis? Het antwoord laat zich raden. In deze woning is er wel aandacht voor stijl geweest. Schitterend! Laat je adviseren door een expert.