De 16 allermooiste houten kamerschermen die je niet mag missen… .

Er is een tijd geweest dat het kamerscherm uit menig woonkamer niet weg te denken was. Tegenwoordig zien we ze veel minder, en dat is iets wat wij heel jammer vinden. Als je namelijk dacht dat je geen kamerscherm wilde hebben, dan heb je het wat ons betreft helemaal mis. Kijk maar eens naar de zestien kamerschermen in dit Ideabook. Deze mooie houten schermen wil iedereen toch in huis hebben?