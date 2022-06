Scandinavisch huis met volledig houten constructie

Bij het bekijken van dit bijzondere prototype woning in Almere zien we een bijzonder huis dat opvalt door de volledige houten constructie. Een eerste oogopslag doet vermoeden dat er niet zoveel ramen in het bouwwerk te vinden zijn, maar schijn bedriegt! Kijk maar eens goed naar het dak. Over bijna de hele lengte van het huis is een ‘lichtstraat’ van dakramen aangebracht voor extra lichtinval en daarmee ook warmte. In de houten muren zijn subtiele kleine ramen aangebracht. Maar we zien de andere kant van het huis nog niet, want juist daar is glas wel prominent aanwezig!