5 ideeën voor een eethoek met zicht op de tuin

In deze geweldige moderne eetkamer/keuken zien we een geweldige industrieel ogende glazen pui. Doordat deze bijna geheel uit glas bestaat is de connectie met buiten optimaal. Hierdoor kun je binnen eten met alle gemakken van dien. En toch heb je het idee buiten te zijn. En als het mooi weer is, kun je de schuifdeuren openzetten, hetgeen dat gevoel alleen nog maar verder versterkt.