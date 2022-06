Minimalistisch en rustiek in één appartement

Het meest minimalistische in het huis is waarschijnlijk de keuken. Wat een mooie lichte en witte ruimte! De kleine bar zorgt dat je ook hier heerlijk kunt werken of studeren. Lekker met een kop koffie kun je hier ongestoord je gang gaan. Verder is dit ook een leuke plek om gezellig met z’n tweeën een vorkje te prikken. En let ook vooral even op de verlichting die hier zorgvuldig is aangebracht. Dat zorgt voor nog meer sfeer zodra het donker wordt.