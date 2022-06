Vakantiehuis op Schiermonnikoog

Het ontbijt kun je natuurlijk binnen in de eetkamer nuttigen, maar nog fijner is het om dit buiten te doen, gewoon in de open lucht lekker in de ochtend zon. Er staan al twee steigerhouten stoelen klaar, nog even een tafeltjes erbij en je kunt de ontbijttafel voor twee dekken. Natuurlijk kun je ook voor meerdere mensen hier een ontbijt verzorgen, it's up to you.

Tot zover dit prachtige huis op Schiermonnikoog, dat ingericht is door Binnenvorm. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen dan ben je altijd op de hoogte van de mooiste trends.

Wil je meer projecten van Binnenvorm zien? Kijk dan snel op hun homify profiel!

Tuinideeën vind je hier, super inspirerend!

Een wit modern huis in Tirol is een slag apart! Bekijk het hier!