De 6 populairste keukenstijlen van dit moment

Een immens populaire stijl die miljoenen mensen in hun hart gesloten hebben: we spreken hier over de Scandinavische stijl. Deze keuken is er het toonbeeld van. De witte houten vloer levert het fundament voor deze excellent ontworpen keuken, de lichte houten keukenmeubels passen er perfect bij, terwijl hun witte deuren in de vloer lijken over te lopen. De wanden en het plafond zijn ook hemels wit, dat creëert de fel begeerde eenheid in het interieur. Een mooi detail is de lichtgroene transparante kastdeurtjes boven de gootsteen, zeer Scandinavisch natuurlijk. Het mooie van deze keuken is, dat de verschillende oppervlakken in een u-vorm in de ruimte gepositioneerd zijn, waardoor je drie praktische draagvlakken hebt, twee om op te koken, een derde voor servies of andere benodigdheden.