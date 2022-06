Bijzondere trappenhuizen, eigentijdse toppers

Een van de grootste visitekaartjes van een bedrijf zijn natuurlijk de entree en de hal, maar wat volgt er daarna in de lijst van meest toonaangevende architectonische elementen: het trappenhuis natuurlijk. Het trappenhuis is al eeuwen een sfeervol of functioneel onderdeel van een pand. Vele filmscènes spelen zich af in het trappenhuis, omdat het een speciaal soort overgangsgebied is dat zich goed leent voor diverse sferen en uiteenlopende inrichtingen. Vandaag laten we je een aantal moderne trappenhuizen zien die zich bevinden in Nederlandse bedrijfspanden. We hopen je hiermee te inspireren en te enthousiasmeren. Kijk daarom snel met ons mee naar deze voorbeelden!