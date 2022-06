Eclectische inrichting appartement te Antwerpen

We gaan richting het zuiden, nemen je mee over de grens en gaan een prachtig appartement bekijken in het wonderschone België. In Antwerpen heeft het gerenommeerde Studio K een appartement op prachtige wijze ingericht. De moderne stijl gaat in dit pand een natuurlijke dialoog aan met de authentieke elementen. Dit resulteert in een interieur met eclectische feel. We kunnen ons goed voorstellen dat een jong stel of gezin zich prima thuis voelt in dit prachtige appartement in het bruisende Antwerpen. Laten we er dus snel een kijkje gaan nemen.