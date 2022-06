Inrichting van een jaren dertig woning te Deurne

Het bureau gaf de woning een eigentijdse look, waarbij het authentieke karakter van de woning bewaard bleef. De omgeving van de woning is al even statig als het gebouw zelf, het ligt aan twee parken in Deurne: het Te Boelaerpark en het Boekenbergpark. De buurt kent vele innemende en statige straten en lanen, waarin je jezelf weer even in het verleden waant. Het pand stamt uit 1938 en is eigenlijk nooit 'gerenoveerd', waardoor we nog steeds kunnen genieten van de oorspronkelijke elementen, zoals het Art Deco glas-in-lood, een terrazzovloer, een ingelegde houten vloer met motief en een gedetailleerde robuuste houten trap die de drie verdiepingen met elkaar verbindt. Let even op de prachtige vloer hier in de hal, dat is toch een uitstekende manier om als gast verwelkomt te worden!