Interieurideeën van Levenssfeer

De ene jongenskamer is de andere niet. Tegenwoordig zijn de kinderen steeds meer smaakbewust en hebben zelfs al goede ideeën voor de inrichting van de kamer. Het leuke van Levenssfeer is dat ze meedenkt met de kinderen, zodat het resultaat excellent en voor meerdere levensfasen bruikbaar is. Deze kamer is een voorbeeld van een slim design, met de grijze tinten en ingetogen kleuren is latere variatie (veranderingen die aangebracht worden omdat de kinderen ouder worden) goed mogelijk. Let ook even op de heldere groene elementen, het is zo echt een lekkere frisse kamer geworden!