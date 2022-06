5 bamboevloeren voor binnen- en buitenruimtes

Het product op de afbeelding heet Bamboo X-treme dit is een massieve plank die in zijn geheel bestaat uit in elkaar geperste bamboestrips. Noem een toepassing en deze vloer is er geschikt voor. We zien hem hier buiten worden toegepast. Hij vormt de vlonders rond het zwembad, een luxe op zich. Deze vloer heeft een hoge duurzaamheidsklasse, de hoogste die er in de EU te vinden is. Via een specialistisch proces wordt deze hoge kwaliteit bereikt. Naast robuust, is de vloer erg esthetisch en past hij goed bij luxe, maar ook bij alledaagse inrichtingen. In dit geval ligt hij zelfs bij een zwembad, de ideale plek om in de zomer jezelf de nodige verkoeling te geven. En als je uit het water stapt heb je de nodige grip door deze schitterende vlonders, waardoor comfort en veiligheid hand in hand gaan.