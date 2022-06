Zo maak je van je thuiskantoor een aangename werkplek!

Als je thuis werkt is het vaak lastig om alle huiselijke beslommeringen te negeren. Wassen die hoog opgestapeld liggen, speelgoed dat her en der verspreid ligt. Je moet wel heel standvastig zijn om dit alles te negeren en achter je bureau te gaan zitten. Ook is er in een druk gezin vaak geen plek meer voor een werkruimte of wordt de werkplek snel ingepikt door treinrails of andere rommel. Je kan gaan werken in een publieke ruimte of een café bij jou in de buurt. Maar dan moet je weer de deur uit, in de file staan en dat is juist wat je niet wilt. De oplossing is een kantoor in de tuin. De afstand tot het huis is dan net genoeg om los te komen van het huis en je volledig te concentreren op je werk. Zo creëer je een afzonderlijkplek om te wonen en een aparte ruimte om te werken. Beter kan het bijna niet!