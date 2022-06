Eenvoudiger dan je denkt: een nieuwe keuken met DIY!

Bij het woord DIY zakt de moed bij velen al in de schoenen. Maar echt, sommige dingen kun je in minder dan een dag maken en je geeft je keuken er een compleet nieuwe uitstraling mee. Bijkomend voordeel: de kosten blijven zeer binnen de perken en het is absoluut uniek en persoonlijk want je hebt het immers met je eigen handen gemaakt. Kortom, reserveer gewoon eens een weekend of dagje voor die keukenrenovatie. Wij presenteren je vandaag vijf zeer goede ideeën waarmee je in een mum van tijd je keuken transformeert. Zo heeft ook jouw keuken straks die op en top 2017 look! Kijk je mee?