De top 5 prefab huizen van 2017

En als laatste een ecologisch huis dat werd gebouwd als plek voor ontspanning en rust. Prachtig dit houten huis dat volledig uit natuurlijke materialen werd gebouwd die in de omgeving van de Japanse hoofdstad ook gemakkelijk verkrijgbaar zijn. De totale bouwkosten bedroegen ongeveer 140.000 euro. Dit zijn zeer lage kosten in een stedelijk gebied in de hoofdstedelijke omgeving van Japan. Zelfs de grondkosten zijn hier extreem hoog en dit zien we terug in de zeer beperkte buitenruimte rondom de woning. Het geheim voor ontspanning vinden we op het bovenste balkon dat is ontworpen om alles even los te laten en even met wat privacy tijd door te brengen. Voor meer ideeën en voorbeelden van geprefabriceerde huizen bevelen we ook: prachtige moderne prefab kubushuizen aan.