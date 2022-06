13 ideeën voor spectaculaire plafondverlichting

Een dakraam is een raam gemaakt in het dak. De belangrijkste doelstelling is om het zonlicht gelijkmatig over de interne omgeving te verspreiden waardoor het een aangenamere ruimte wordt om in te leven. Over het algemeen voelen we ons allemaal aangetrokken door de schoonheid van natuurlijk licht in ons interieur: het helpt ons om te ontspannen en verbonden te voelen met het landschap dat ons huis omringt. En heb je je huis op fraaie wijze verlicht? Neem dan ook de tuin even mee. In dit artikel lees je hier meer over.