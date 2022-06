Gasten? Met deze 11 tips is bezoek geen nachtmerrie… .

Je hebt een aantal dagen logees maar een van je gasten blijft vrijwel de hele dag op zijn kamer en heeft zijn eigen programma en activiteiten? Natuurlijk hebben we allemaal af en toe even tijd nodig voor onszelf of willen we zelf even iets anders doen dan de groep. Dat is normaal. Misschien zijn er goede redenen waarom je gast zich zo gedraagt dus ga erover in gesprek. Weet je zeker dat het aandachttrekkerij is? Dan is de beste oplossing om deze gast niet meer uit te nodigen of om helder te maken hoe het er bij jou in huis aan toe gaat.