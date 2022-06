Ka-Lai Chan: het beste van beide werelden

Het talent Ka-Lai Chan werd mede gevormd door haar studie aan de befaamde Hogeschool voor de kunsten in Utrecht, waar ze in 2009 aan afstudeerde. Ze is in 1985 geboren in Nederland maar heeft Aziatische roots, de keuze voor haar designstijl ligt niet voor de hand, maar is wel zeer begrijpelijk. In haar werk mixt ze de input van de westerse en oosterse culturen; hun vormen, kleuren en materialen, totdat het werk af is en haar idee uitgekristalliseerd is, en in de fysieke ruimte door iedereen te bewonderen. Haar exclusieve collectie van meubels en producten heeft ze al in vele galeries, internationale designbeurzen en tentoonstellingen wereldkundig mogen maken. Daarbij zijn landen als Italië, Duitsland, Nederland en zelfs de Verenigde Staten aangedaan. Het runnen van een designstudio mocht aan dit rijtje natuurlijk niet ontbreken, dus ook een eigen studio werd opgericht, deze levert luxe designproducten voor het interieur van diverse hotels, restaurants en nog veel meer opdrachtgevers. Een mooi voorbeeld van een delicaat designproduct is deze lamp. Waarom zou je genoegen nemen met een eenvoudige peervormige versie, als je ook een lamp met een robijnachtige vorm kunt krijgen! We zien op deze afbeelding nog meer bijzonderheden, daarover hieronder meer!