5 bijzondere glazen trappen

Trappen vinden we in vele vormen en maten. Van grote, robuuste trappen tot fijnzinnige, welhaast zwevende treden. In dit artikel hebben we een aantal bijzondere glazen trappen op een rijtje gezet. Glas kan op meerdere manieren toegepast worden, zo kunnen de treden zelf van glazen panelen gemaakt worden of juist alleen de balustrade. Een geheel transparante trap is natuurlijk ook mogelijk. Hoe dan ook, een glazen trap kan een ware blikvanger zijn en dat laten we jullie in deze fotoserie zien!