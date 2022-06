Een rommelig terras werd een prachtige plek voor ontspanning

Tot slot staan we even stil bij het belang van een bijzondere verlichting. Wat een verlichting bijzonder maakt hangt van vele factoren af. In het geval van ons nieuwe terras is het vooral de ingetogenheid van de verlichting die het verschil maakt. Omdat er al een aanzienlijk verlichting vanaf de vloer naar boven schijnt, past het om de verlichting boven een lagere lichtintensiteit te geven zodat de lichtsfeer niet ‘over powering’ is. Deze verlichting heeft een golvende bewegen en past door deze ingetogen look zeer goed in het nieuwe concept. We moeten ook vooral de sfeervolle lampjes aan de wand niet vergeten. Het is duidelijk een goed afgemeten designterras waar de bewoners nog vele jaren plezier van zullen hebben.

We sluiten deze reeks af en hopen dat je net zo geïnspireerd en enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woontrends en ideeën.

