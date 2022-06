Alles wat je altijd al wilde weten over kalkpleister

Kalkpleister is lichtecht, weersbestendig, recyclebaar en ecologisch aangezien bij de productie van deze pleister geen verontreinigde oplosmiddelen of conserveermiddelen worden gebruikt. En had je er al eens over nagedacht om je gevel te voorzien van een fraaie pleisterlook? Niet alleen omdat het er zeer mooi uitziet zo'n pleisterlaag over de baksteenstrcutuur maar ook omdat dit je gevel beschermt tegen vocht en schimmel. Wanneer je kiest voor kalkpleister op je gevel dan is het belangrijk om te vermelden dat donkere kleuren leiden tot een hogere opwarming en dus temperatuurverhoging. Aanbevolen wordt daarom om hier lichtere tinten te gebruiken.

Er zijn verschillende soorten kalkpleister zoals Smooth kalk (een bij lage temperaturen gebrande witte kalk vaak met wit marmerpoeder additief), Stuccolustro (een kalkpleister, die na drogen wordt vermengd met wax), Marmorino (gemaakt van gekleurde marmermeel dat in verschillende lagen en verdicht wordt toegepast) of tadelakt (met zeep gemaakt en waterproof dus geschikt voor natte ruimtes). Kalkpleister heeft een goede pH-waarde en is daarom grotendeels ongevoelig voor aantasting door schimmels.