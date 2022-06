Van doorsnee koffieruimte naar gloednieuwe coffeebar

Vandaag nemen we je mee naar een bijzonder project van Ontwerpplek, een interieurarchitectenbureau gevestigd in Utrecht. Het gaat om een update van een oude horecaruimte in een bestaand kantoor gebouw. Ontwerpplek ontwikkelde een nieuw concept voor deze ruimte, waardoor hij weer jaren mee kan. Het uitgangspunt van deze transformatie was: de creatie van een koffiehuis en expositieruimte, waar een uitgesproken identiteit in zichtbaar is. Het concept is van het bureau, terwijl Coffeemania OH3 de technische uitwerking voor haar rekening naam. Heb je ooit je pauze gehouden in een complete coffeebar, er zijn maar weinig mensen die een dergelijke luxe op het werk treffen.

Ontwerpplek gaat uit van de stelling, dat ´een interieur de ziel van de bewoners of gebruikers moet weerspiegelen,´want alleen zo kom je als bureau tot een excellent resultaat. De ontwerpen van dit bureau zijn dus niet toevallig supermooi! Hilde Peters-Wopereis en Marjolein van Dort hebben samen het bureau opgericht en hebben een wederkerig creatief proces in werking gezet dat al diverse architectonische vruchten heeft afgeworpen. Hun opdrachtgevers zijn zowel particulieren als bedrijven. Verschillende retail- en horeca ondernemers, zakelijke dienstverleners, maar ook enthousiaste huizenbezitters weten hen te vinden.

We nemen je mee naar een kantoorgebouw in Amsterdam, zodat je kunt proeven van de stijl van Ontwerpplek. Be inspired!