's Werelds mooiste zeecontainerwoning!

Grillagh Water is de naam van deze vooruitstrevende moderne woning, gebouwd door de experts van Patrick Bradley Architects. De woning vinden we terug in de idyllische omgeving van het Noord-Ierse platteland. De woning dankt zijn naam aan de nabijgelegen Grillagh rivier. Men heeft geprobeerd om de bewoners van het huis uitzicht te bieden op deze bijzondere omgeving, op de rivier, het heuvellandschap en de bergen in de verte. Bijzonder aan deze woning is het feit dat deze is opgebouwd uit vier zeecontainers. In de fotoserie hieronder laten we jullie zien hoe dit bijzondere huis in elkaar zit.