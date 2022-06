20 luifels en pergola's voor in je tuin

Het terras is een van de favoriete plekken in de tuin, omdat het ruimte biedt om te ontspannen, plezier te hebben met familie en vrienden, en te genieten van het contact met de natuur. Om onszelf op ons terras te beschermen tegen zon en regen zijn luifels en pergola’s onmisbare accessoires voor in de tuin. Ze zijn niet alleen functioneel, maar kunnen onze tuin ook net weer een beetje mooier maken. In dit Ideabook hebben we 20 mooie luifels en pergola’s voor je op een rijtje gezet. Lees snel verder om te kijken of jouw favoriet er ook tussen zit!