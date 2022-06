Voor en Na: Nieuwe look voor een Hollandse achtertuin

Eindelijk is het dan zo ver, de mooie tuin is opgeleverd. Als je goed kijk zie je de oorspronkelijke tafel nog in de tuin staan. Dit is eveneens een gave plek om te zitten. Nu hebben de bewoners twee fijne zitplekken en een nieuwe minimalistische look voor hun tuin. Heel eigentijds natuurlijk! Het fijne is, dat alle aanpassingen relatief vlot gedaan zijn, waardoor je niet lang in de rommel zit. Let ook even op de pergola, die zorgt toch direct voor een gave sfeer! Tot zover deze achtertuin, maar we zijn nog niet klaar, want willen je hieronder nog even een bonus tuinidee laten zien