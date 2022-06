Mega transformatie: je gelooft je ogen niet!

Ondanks de nieuwe uitbouw valt de woning niet uit de toon in het straatbeeld, in deze straat is dat belangrijk vanwege het authentieke karakter van de gevels. Natuurlijk is dit niet in elke straat van belang, het hangt dus van de situatie af. Met de prachtige nieuwe achtergevel hebben de bewoners nu het huis waar ze altijd van gedroomd hebben. Soms is het de vraag of je moet verhuizen of niet, omdat je huis niet meer voldoet, om allerlei redenen; een transformatie als deze maakt die keuze net even wat makkelijker.

