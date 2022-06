Low-key gezinswoningen die je zo kunt betrekken!

We hadden je beloofd om nog even iets grondiger te gaan kijken naar de veranda en het terras die beneden te vinden zijn. En dat doen we hier. Dit is de ideale plek voor een aangenaam buitenleven in de zomer. Lekker eten onder het afdak of juist vol in de zon genieten van de loungeset. En een hele leuke extra is hier ook te vinden: een buitenhaard. Heerlijk om te gebruiken voor een aangename warmte als het flink is afgekoeld. Maar nog leuker is het misschien wel om deze leuke plek als barbecue te gebruiken. Je zomeravond kan dan helemaal niet meer stuk. Laat dat mooie weer dus maar snel komen.