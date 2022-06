Voor en Na: vrijstaande woning in landelijke omgeving opgeknapt

Vrijstaand wonen in een landelijke omgeving. Dat klinkt niet verkeerd! En als je deze plaatjes ziet, dan is dat het ook zeker niet. De woning zelf was dan ook zeker niet ten dode opgeschreven, maar we kunnen ook niet ontkennen dat een opknapbeurtje wel wenselijk was. En die renovatie is er dan ook gekomen waardoor er in dit huis nog optimaler van de zowel de woning als de omgeving genoten kan worden. Een prachtig plekje in Frankrijk kunnen we je nu laten zien, met speciale dank aan architect Eric Rechsteiner.