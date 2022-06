Creatieve vormgeving van een bedrijfspand door Ontwerpplek

De tijd van grijze pakhuizen en onpersoonlijke bedrijfspanden is voorbij, tegenwoordig is ook op de werkvloer een designinrichting een must. Ontwerpplek ontwierp de inrichting van een bedrijfspand op een zeer creatieve wijze. Dit bureau voor interieurarchitectuur gaat uit van de stelling, dat een interieur de ziel van de bewoners of gebruikers moet weerspiegelen, want alleen zo kom je als bureau tot een excellent resultaat. En dat het werk van Ontwerpplek excellent is, daar bestaat geen twijfel over. Hilde Peters-Wopereis en Marjolein van Dort hebben samen Ontwerpplek opgericht en versterken elkaar in het creatieve proces en ondernemerschap. Ontwerpplek ontwerpt voor zowel particulieren als bedrijven. Je moet dan denken aan projecten als: retail- en horeca ondernemers en zakelijke dienstverleners. Ze hebben al een reeks aan opdrachtgevers gehad die stuk voor stuk vol lof zijn over het werk van hun innovatieve Nederlandse bureau. Vandaag nemen we je mee naar een mooi project: de inrichting van een bedrijfspand, waardoor je een goed beeld krijgt van de stijl van Ontwerpplek, natuurlijk willen we je ook inspireren. Dus kijk met ons mee!