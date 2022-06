Handige ideeën voor het terras, de carport en de tuin

We zien ze veel in landen als Griekenland en Spanje, en dan met name in de toeristische steden, overgewaaid uit Amerika maar nu ook verkrijgbaar in Nederland, HMG Benelux presenteert je deze prachtig terrasoverkapping. Deze is gemaakt van stevig hout. De overkapping is eenvoudig op te bouwen, want hij bestaat uit twee palen en 16 mm polycarbonaat platen, die laatste vormen natuurlijk de dakbedekking. Deze overkapping zorgt ervoor dat jij in de lente en zomer buiten kunt zitten, ook als het regent, wat in Nederland nog wel eens voorkomt. Je creert met deze overkapping direct een huiselijke buitenruimte die al snel de favoriete plek van het gezin wordt, lekker samen buiten zitten is natuurlijk ook erg fijn.