Moderne parel in een magisch landschap

We kijken hier op de achterzijde van het huis, die ook zeer open is en ons duidelijk toont dat het huis bestaat uit twee niveaus. De gang die we op de eerste foto's zagen zien we nu ook van de andere zijde. Links zien we enkele schuifdeuren die toegang geven tot enkele vertrekken, het bovenste niveau is het grote, open woongedeelte waarin een ongelooflijke transparantie en helderheid heerst. Echt een huis uit je wildste dromen. Er is zelfs een dakterras waarop je in de zomer kunt genieten van de zon en een gezellig familiediner.