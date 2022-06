Voor & Na: Van versleten kolos naar moderne woning met kantoor

We behandelen in dit artikel een project dat met recht bijzonder genoemd mag worden. Verantwoordelijk hiervoor zijn de experts van Architectenbureau Prent BV, gespecialiseerd in restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed en andere bijzondere gebouwen, objecten en terreinen. Zij behandelen elk project en elke opdracht op een unieke manier en met een specifieke aanpak. Op een voormalig fabrieksterrein in Wageningen hebben zij dit gargantueske gebouw omgetoverd tot woning met kantoor. In de fotoserie hieronder laten we jullie zien hoe het gebouw langzaam tot zijn huidige vorm transformeerde.