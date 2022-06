Voor & Na: Van bouwval naar moderne loft

Omdat de architecten te maken hadden met een beperkte ruimte moest er slim omgesprongen worden met de beschikbare oppervlakte. De verschillende vertrekken in het appartement kennen een vloeibare en open verbinding. Hierdoor hoefde men geen muren of andere begrenzende elementen toe te voegen. Het vergde daarentegen wel enig vernuft om de verschillende vertrekken te voorzien van de nodige privacy. Op de foto kunnen we zien hoe de keuken in de woonkamer ligt en door middel van een eet- annex werktafel is gescheiden van de rest van de woonkamer. Links op de foto kunnen we een deel van de slaapkamer zien.