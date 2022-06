5 kleine en betaalbare doe-het-zelf projecten die je niet mag missen!

Kan je huis wel wat meer leven en vrolijkheid gebruiken? Dan zal dit idee je zeker aanspreken. Vraag bij het tuincentrum bij jou in de buurt naar fruitdozen of oude groentekistjes en hang ze op aan de muur. Zet er je favoriete kruidenplanten in en maak er de heerlijkste gerechten mee.

Een leuke tip: verf een muur met schoolbordverf en schrijf hier je recepten op of de planning van de week.

