De fleurige make-over van een kaal, deprimerend balkon

Een balkon is in de grote stad een gouden toevoeging aan een woning. In Madrid is dit niet anders. De eigenares van een woning in deze Spaanse stad wilde graag een nieuwe look voor haar balkon, het oude was kaal en een beetje deprimerend. Er moest meer kleur komen in deze grauwe ruimte. En laat het nu net het geval zijn dat dit laatste recentelijk gerealiseerd is. Vandaag laten we je in dit artikel zien hoe makkelijk en effectief een make-over van je balkon gerealiseerd kan worden. Kijk met ons mee naar de mooie voorbeelden en laat je gerust inspireren!