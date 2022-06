Gave keukenrenovatie voor weinig!

Deze foto van de keuken is de laatste die we je vandaag laten zien. Het is een goed afsluitende foto omdat we zo mooi de verbinding tussen deze ruimte en de hal / gang kunnen laten zien. In een strakke keuken kun je genieten van het rustgevende design, maar deze lay-out nodigt ook uit om een persoonlijke touch te geven aan de keuken. We zien hiervan een voorbeeld in de linkerhoek, daar zijn persoonlijke memorabilia neergelegd. Er leuk om je woning een persoonlijke touch te geven maar binnen de minimalistische stijl is het wel goed om dit beperkt te houden. Dan is het ontwerp in evenwicht.

We sluiten onze tour af. Hopelijk ben je net zo enthousiast en geïnspireerd als wij. Blijf ons volgen voor meer woontrends en ideeën.

Deze woning ziet er echt fantastisch uit!