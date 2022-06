Moderne pergola's: 10 ontwerpen voor een geweldige tuin!

Genieten van een gezellige middag of avond in gezelschap is een van de favoriete bezigheden van veel mensen wanneer de zomer nadert. En wat is nu een betere plek om dit te doen dan onder de pergola… thuis! Een pergola is een structuur gemaakt van balken die een dak van verschillende materialen ondersteunt. Hij biedt halfschaduw en natuurlijk gefilterd licht waardoor een unieke, natuurlijke en frisse sfeer ontstaat. Het dak kan van hout, stof, balken, ijzer of planten gemaakt worden; kortom een pergola is altijd een goede keuze voor aan de buitenzijde van je huis. Mis deze 10 prachtige ontwerpen pergola's dus niet; ze zullen je zeker helpen om te beslissen welke het meest geschikt is voor jouw terras of tuin.