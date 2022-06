Tuinhuis Studio Amsterdam

Vanuit een andere hoek zie je hoe sterk de connectie tussen het interieur en de buitenwereld is. De ramen zorgen voor het goede daglicht om in te werken, je hebt hier absoluut geen moeite om je partituur te lezen. Door de basic inrichting van de ruimte zul je hier geen afleidende decoraties of franjes vinden, alles aan deze ruimte weerspiegelt het doel waarvoor dit tuinhuis gebouwd is, ter beoefening van de muziek! Natuurlijk kun je toch enkele accessoires of decoraties neerzetten, maar hou het eenvoudig, want dan komt deze ruimte het best tot z'n recht. Tot zover het schitterende tuinhuis , ingericht door Atelier Paco Bunnik. We wensen je veel plezier met de inrichting van je nieuwe tuinhuis. Voordat we dit artikel besluiten willen we je nog één suggestie doen, beschouw het maar als het coda. De eigenaren van het tuinhuis dat we zojuist bespraken gaven het onder andere de functie van een studio, maar je zou er ook iets totaal anders mee kunnen doen…