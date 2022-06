Een huis vol verrassingen

UMBAarchitecten is een creatieve kracht van betekenis, ze ontwikkelen concepten, ontwerpen complete gebieden, hebben ideeën voor gebouwen en innovatieve producten. Het maakt niet uit of het project gaat over nieuwbouw, renovatie van gebouwen, of de herstructurering van gebieden, telkens brengt UMBAarchitecten een schat aan ervaring mee om de klus te klaren. Ze werken graag samen in interdisciplinair verband, waarbij ze steevast samenwerken met diverse vakkundige partners. Als het doel bijvoorbeeld waardevermeerdering binnen een gebied is, in economische of sociaal maatschappelijke zin dan weet UMBAarchitecten daar een prachtig concept voor te ontwikkelen, telkens in samenwerking met haar partners. Kortom, het bureau heeft een oog voor actuele maatschappelijk vraagstukken, waarbij zeer concrete cases de revue passeren, zoals leegstaand vastgoed, de situatie op de woningmarkt en verschillende bouwkundige processen. Wetenschap en creativiteit gaan hierbij natuurlijk hand in hand en vormen de peilers waarop gebouwd wordt, in letterlijke en in conceptuele zin. Hoe veelzijdig het bedrijf ook is, ze richten zich toch ook op de alledaagse en concrete woningbouw. Vandaag willen we je graag met dit ´gezicht´ van het bureau in aanraking brengen. Deze prachtig ingerichte woning is een bron van inspiratie, vanwege zijn bijzondere indeling. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan even met ons mee!