Het ideale kleine appartement

Waar we meestal in de woonkamer of in de gang beginnen, doen we het nu een keer anders. We laten je namelijk de leuke slaapkamer zien! Een heerlijke ruimte waar de perfecte balans is gevonden tussen een rustieke sfeer en een eigentijdse uitstraling. Daar geniet je direct al van, en stel je eens voor hoe fijn het is om in zo’n ruimte in slaap te vallen. En aan het comfort is ook goed gedacht: in de zomer slaap je hier heerlijk koel dankzij de airconditioning.