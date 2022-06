Uniek familiehuis in Amsterdam Zuid, bijzondere ideeën voor de inrichting

Roestvrij staal is ideaal en zeer hygiënisch. Omdat je er alles op ziet kun je de keuken extra goed schoonmaken. De sfeer die dit materiaal ademt is natuurlijk voortreffelijk en het oogt daarnaast erg professioneel. Let even op de industriële lamp, wat een delicate en smaakvolle vormgeving! Ook de kranen en de gootsteen maken indruk door hun look van geborsteld staal. Het fornuis is in een nis gemaakt, waardoor een extra meubel in de keuken niet nodig is, zo is het keukenconcept strak, industrieel en heerlijk minimalistisch.