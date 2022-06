In Amsterdam Zuid is een jaren twintig pand met tuin en dakterras prachtig door Binnenvorm verbouwd. Dit bureau verzorgt interieuradvies en vormgevingsconcepten. Ook begeleiden ze je bij de realisatie van je woning, inclusief het ontwerp voor de inrichting. In dit prachtige historisch pand wisten de interieurarchitecten van Binnenvorm een warme en huiselijke woning te creëren. Natuurlijk is het behoud van de authentieke sfeer van dit soort panden, tijdens een renovatie, van het grootste belang. Dit punt is dan ook bij deze renovatie in acht genomen. Het pand moest echter een modern woonhuis worden, dus enige aanpassingen waren gewenst. In deze slaapkamer herinneren het hoge plafond, de hoge ramen en de ingetogen kleuren van de inrichting ons aan het feit dat we in een jaren twintig woning zijn. Ook de lampjes, met zijn industriële uitstraling heeft de ingetogen retro feel die past bij een huis uit begin twintigste eeuw. In deze kamer kun je dromen over het roemruchte verleden van de stad Amsterdam en fantaseren over de geschiedenis van het huis. Natuurlijk kom je in deze kamer helemaal tot rust, want het kalme kleurenschema is daar speciaal op uitgezocht.

Tot zover de mooiste slaapkamers van dit moment. We hopen dat je geïnspireerd bent en wensen je alvast veel plezier met je nieuwe slaapkamer.

Oude jaren dertig woning krijgt hedendaags interieur: zie hier het resultaat!