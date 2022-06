homify 360º: Villa Rotonda Goirle

Aan een drukke rotonde in de Brabantse gemeente Goirle, vinden we dit woonhuis ontworpen door Bedaux de Brouwer Architecten. Vanwege deze rotonde is het ontwerp aan de straatzijde relatief gesloten, zoals we hier op de foto kunnen zien. Door deze enigszins gesloten gevel ervaren de bewoners zo min mogelijk overlast van de rotonde en kunnen zij zoveel mogelijk genieten van hun privacy. De gevel is opgetrokken in grijze bakstenen met antraciete leipannen. Merk op hoe het gebouw vanuit deze hoek een vrij traditioneel uiterlijk heeft. De contouren van het gebouw, met zijn typische zadeldak, wijken niet veel af van de bebouwing zoals deze gebruikelijk is in de regio.