Een villa in Spanje kan natuurlijk niet zonder, het is de plek voor het ideale vertier in de zomer. We hebben het natuurlijk over het alom geliefde zwembad in de tuin. Dit bad van 10 bij 5 meter is gebouwd op een plateau van om en nabij 250 vierkante meter. Aan alles is gedacht, want direct naast het zwembad is een toilet en een opbergruimte gebouwd, waardoor je tijdens het zwemmen niet eerst terug naar binnen hoeft, dit bespaart je het nodige dweilen. Qua inrichting past de tuin natuurlijk bij het land waarin ze geplant is, met de mediterranse stijl is ze een stukje lokale natuur dicht bij huis.

Tot zover de mooie villa aan de Costa Brava. We wensen je alvast een prachtige zomervakantie! Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

Atelier 10 creëert prachtige meubels. Bekijk hun design hier!

Zoek je ideeën voor je keuken? Hier vind je ze.

De meest bijzondere vazen van dit moment vind je hier!