Oude school met negen schitterende nieuwe woningen

Dit voormalige schoolgebouw in Rotterdam West is onderverdeeld in 9 appartementen, zowel boven- als benedenwoningen. Het karakteristieke schoolgebouw is in 1916 gebouwd en ademt de serieuze ingetogen sfeer uit die jaren. Het pand is van binnen helemaal verbouwd en gereedgemaakt voor bewoning naar moderne wooneisen. Zo is er een ordentelijk isolatie aangebracht en zijn de kozijnen hier en daar vernieuwd. Het authentieke karakter van het gebouw is blijven bestaan, maar de criteria voor modern wonen zijn ook eerbiedigt, waarmee de droomhuizen binnen een feit konden worden. Laten we snel even binnen gaan kijken.