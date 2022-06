Jaren dertig woning krijgt hedendaags interieur

Vandaag laten we je kennis maken met Joep van Os Architectenbureau. Dit bureau is gespecialiseerd in het maken van goed doordachte, ruimtelijke en lichte architectuur. Ze zetten alles in het werk om je droomwoning te realiseren, het maakt dan niet uit of het gaat om nieuwbouw, een grondige verbouwing of een prachtige aanbouw. We gaan je meenemen op een tour door en rond een jaren dertig huis dat een grondige opkikker kreeg zonder aan authentiek karakter in te boeten. Op basis van enkele voorbeelden willen we je inspireren en kennis laten nemen van de ´Van Os´-stijl, die ook jouw interieur totaal kan veranderen. Ben je al nieuwsgierig geworden? Laten we dan niet langer wachten: kom mee op tour door het fantastische huis!