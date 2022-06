6 dingen die je vergeet schoon te houden!

We weten allemaal hoe belangrijk het is om je tanden te poetsen na elke maaltijd om ziektekiemen en bacteriën te laten groeien in de mond te voorkomen en om ziektes en infecties van de mondholte te voorkomen. Maar laten we eerlijk zijn: we geven niet dezelfde aandacht aan het glas van tandenborstels. Die vergeten we zorgvuldig te reinigen. Toch ontstaat hier een probleem: een potentieel gevaarlijke mix, kan ervoor zorgen dat we last krijgen van problemen in onze mond. Dus vergeet niet om het glaasje van de tandenborstels goed schoon te maken!